VENERDI’ TORNA CONTE PER FUSCO CON UN COMIZIO NEL RIONE PARADISO

M5S, GIUSEPPE CONTE IN PUGLIA VENERDÌ 12 MAGGIO

Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia venerdì 12 maggio per una serie di incontri pubblici sul territorio. La prima tappa ad Altamura, dove alle 11.30 sarà in piazza Duomo con il candidato sindaco M5S, Michele Loporcaro.

Nel pomeriggio si sposterà a Crispiano, alle 15.30 in Piazza Madonna della neve, insieme al candidato sindaco M5S Luca Lopomo.

A seguire appuntamento a Ostuni, alle 17.30 in piazza della Libertà, dove Conte parteciperà all’incontro a supporto della lista M5S e del candidato sindaco della coalizione, Angelo Pomes.

Ultimo appuntamento a Brindisi alle 19.30, in piazza Giovanni Stano, quartiere Paradiso, con il candidato sindaco M5S Roberto Fusco.

Ad accompagnare il presidente in ogni appuntamento il senatore e vicepresidente M5S Mario Turco, il deputato e coordinatore regionale M5S, Leonardo Donno, gli eletti e iscritti sul territorio.