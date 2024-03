Venerdì una targa di merito ad Arcangelo Antonio Cellie

Nella giornata di venerdi 15 alle ore 10.45 rendo noto che presso la Sala della Colonna, sita in Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi, il nostro giovane concittadino Arcangelo Antonio CELLIE, riceverà una targa al merito con la seguente motivazione:”In riconoscimento dell’eccezionale coraggio e dell’intraprendenza dimostrati nel salvare vite umane.Con stima, il Sindaco di Brindisi”.

Il giovane concittadino ,si è distinto nel corso dell’estate del 2022 per numerosissimi e documentati salvataggi in acque del litorale brindisino, dove sia per motivi di servizio che per motivi personali, si trovava in prossimità di lidi ove alcuni avventori molti dei quali stranieri, trovandosi in reali e rovinose difficoltà, con generoso altruismo egli si adoperava per il soccorso. Già reduce da altro significativo episodio avvenuto in Melpignano nel gennaio dello stesso anno per essersi adoperato nell’assicurare l’incolumità fisica e lo spegnimento di un incendio presso una civile abitazione.

Oggi Fante Lagunare in forza al Reggimento “Serenissima” in Venezia auspichiamo che possa conservare il suo spirito altruista che a nostro vedere è d’esempio civico e di profondo attaccamento al territorio nonché nobilitante per il suo attuale status.

Consigliere Comunale Luca TONDI