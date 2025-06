Vento debole – La regata Brindisi-Corfu parte dall’esterno del porto e quindi la diga di Punta Riso non verrà aperta al pubblico

Causa particolari condizioni meteo marine (vento da sud-est molto debole), la linea di partenza della 39° regata Brindisi-Corfu è stata spostata fuori dal porto (anche allo scopo di liberare l’area portuale nel più breve tempo possibile).

Pertanto la diga di Punta Riso non verrà aperta al pubblico ed il cancello resterà chiuso. Sul posto, in ogni caso, ci sarà un operatore della sicurezza del Comitato organizzatore per avvisare chi non avrà avuto modo di leggere l’avviso con il cambio di programma.