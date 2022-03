VENTO FORTE – BLOCCATI TRAGHETTI LINEA VALONA-BRINDISI E VICEVERSA

Fermi fino a domani al porto di Valona perché per il vento forte la nave non può navigare in sicurezza. È la disavventura dei passeggeri delle navi traghetto di linea che sarebbero dovuti salpare nei giorni del 30 marzo 2022 al 1° aprile 2022 alla volta di Brindisi che a causa delle forti mareggiate dovute allo scirocco sulle coste pugliesi, non sono potute salpare. Di conseguenza, l’unica possibilità è stata attendere che la situazione meteo tornasse alla normalità. E non si tratta dell’unico disagio provocato nelle ultime ore dal forte vento in Puglia, con l’allerta meteo gialla della Protezione civile. Nel Salento sono stati segnalati alberi caduti a causa delle raffiche. Diverse poi le segnalazioni per gli arredi stradali caduti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, con interventi dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale del posto per mettere in sicurezza le aree.