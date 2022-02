Il vento fortissimo nel pomeriggio ha provocato notevoli danni in diversi comunid ella provincia di Brindisi. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per rimuovere decine di alberi ad alto fusto che si sono abbattuti sul terreno e su sedi stradali. Danneggiati anche diversi muretti di contenimento. Nel rione La Rosa, nei pressi della strada vecchia per Tuturano, è crollato un muro di una vecchia abitazione. Per fortuna non si registrano danni alle persone.