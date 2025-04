Verde pubblico – Iniziati i lavori per la messa a dimora di platani al posto dei pini abbattuti

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo rende noto che sono iniziati i lavori per la messa a dimora di 24 alberi di platano che saranno distribuiti tra via Pace brindisina, piazza Sapri e piazza Curtatone.Saranno collocati al posto degli alberi di pino che sono stati abbattuti per ridurre la soglia di rischio.“L’Amministrazione Comunale – ha affermato l’Assessore ai lavori Pubblici Cosimo Elmo – sta gradatamente ripristinando la popolazione arborea cittadina e, allo stesso tempo, sta completando una mappatura delle situazioni più a rischio che richiedono un intervento di sostituzione degli alberi”.