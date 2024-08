“Verdi in Città”. Musica e magia per il Concerto all’alba nello scenario della Scalinata Virgilio

Nell’ambito della Rassegna di teatro e musica all’aperto “Verdi in Città”, organizzata dal Comune di Brindisi e il Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il Polo Biblio-Museale di Brindisi, si è tenuto un evento eccezionale:”Concerto all’alba” nel fantastico scenario della Scalinata Virgilio con il porto in tutta la sua unicità. Un’atmosfera magica, un panorama mozzafiato, colori particolari, musica straordinaria, tutto ha contribuito a creare un evento indimenticabile. Protagonista dello speciale evento, la Saccomanno Jazz Band con la special guest Jodie Gentile. La Saccomanno Jazz Band è “un sodalizio musicale collaudato, fortificato da oltre vent’anni di esperienza in giro per il mondo avendo condiviso il palco con leggende del jazz e del pop mondiale”. Tantissimi gli applausi da parte di un numeroso pubblico che ha voluto condividere un’occasione speciale per osservare la nascita di un nuovo giorno con un panorama unico che la nostra città può offrire. Anna Consales