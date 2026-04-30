Versalis, cessione Cracking – Filca Cisl Ta/Br favorevole se garantiti occupazione e investimenti

La Segreteria Territoriale Filca CISL Taranto Brindisi, dopo un’attenta valutazione del dossier, esprime una posizione di apertura rispetto al percorso di cessione degli impianti di cracking di Versalis avviato da Eni.

Riteniamo che l’ingresso di un nuovo soggetto industriale, se adeguatamente selezionato, possa rappresentare un’opportunità per rilanciare la competitività del polo chimico di Brindisi, garantendo prospettive di lungo termine al sito e all’intera filiera , tutto ciò a fare il paio con l’ ottimo lavoro finora svolto dalla CISL E LA FEMCA CISL TARANTO BRINDISI che nella giornata del 10 MARZO 2025 furono tra le organizzazioni sindacali firmatarie presso il Mimit, del protocollo d’intesa per la riconversione industriale di Eni Versalis, scommettendo sull’opportunità che fossero salvaguardati tanto il sito di Brindisi, quanto quelli di Priolo e di Ragusa, ritenendo credibili gli impegni pubblicamente assunti dall’Eni ad investire nella transizione green con il conseguente, positivo trascinamento occupazionale sia diretto, che indiretto e indotto.

Come segreteria chiediamo che si rispettano il mantenimento di tutti i lavoratori dell’indotto, con salvaguardia di inquadramenti, anzianità e contrattazione di secondo livello.

Piano industriale credibile: Il soggetto acquirente deve presentare un piano di investimenti pluriennale su manutenzione, sicurezza, efficientamento e decarbonizzazione degli impianti. La chimica di Brindisi deve restare all’avanguardia.

Radicamento territoriale: L’eventuale nuovo assetto societario deve mantenere centro decisionale e ricadute economiche sul territorio.

Coinvolgimento sindacale: Chiediamo l’apertura immediata di un tavolo di confronto Eni, potenziale acquirente e organizzazioni sindacali, per definire nel dettaglio le tutele.

Per Filca CISL, la priorità resta il lavoro e la prospettiva industriale. Se questa operazione servirà a mettere in sicurezza il sito e a proiettarlo nel futuro della chimica sostenibile, siamo pronti a fare la nostra parte in modo responsabile.

Vigileremo su ogni passaggio e non accetteremo scorciatoie. Il territorio di Brindisi merita certezze, non promesse.

La Segreteria Territoriale

Gianni Marco Passiatore