Versalis, Cgil – Bene la cessione: primo segnale positivo



La CGIL Brindisi valuta positivamente la nomina del

consulente ma chiede tempi più rapidi e garanzie per

l’intera filiera industriale e occupazionale

Per mesi la CGIL Brindisi ha sollecitato il Mimit, la

Regione Puglia e la Prefettura per evitare la chiusura

definitiva di ENI Versalis, ricercando operatori

internazionali in grado di mantenere e rilanciare la

chimica di base.

A distanza di un anno Eni e Governo finalmente nominano

un consulente per favorire la vendita. Se questo significa

mantenere a Brindisi e in Italia la chimica di base, allora

salutiamo positivamente questa scelta, che per noi deve

andare anche oltre, mantenendo da una parte il progetto

della Gigafactory e dall’altra provare a tenere insieme

l’intera filiera con Basell, Chemgas, che rischiano di

essere coinvolte in un effetto domino per la cessione di

utilities che potrebbero non più essere garantite

nell’imminente futuro, e poi tutto l’indotto.

Per la CGIL questo è l’obiettivo più importante: rilanciare

il polo industriale in chiave green e salvaguardare i livelli

occupazionali e la tenuta dei salari.

La convocazione del tavolo ministeriale al 25 giugno, che

sembra assai lontana, appare tuttavia necessaria per

condividere con il territorio un cambio di rotta

importante, per il quale il ruolo della Regione Puglia è

stato determinante e può essere utile a ricomporre

l’unità degli interessi delle lavoratrici e lavoratori.

In attesa, anche la convocazione presso la Prefettura, da

noi più volte sollecitata, può essere una tappa intermedia

necessaria anche a svolgere il necessario monitoraggio

della situazione nel petrolchimico, che in ogni caso per

tutte le aziende coinseediate non può aspettare i tempi

dell’eventuale vendita.