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“Verso Il Maggio dei Libri 2026”: la Biblioteca del Vicolo promuove un tavolo di confronto per la rete culturale cittadina

La Biblioteca del Vicolo, presidio attivo del Patto per la Lettura della città di Brindisi, promuove un incontro pubblico rivolto a tutte le realtà culturali del territorio in vista della prossima edizione de Il Maggio dei Libri, iniziativa nazionale sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’incontro, dal titolo “Verso Il Maggio dei Libri 2026”, si terrà giovedì 9 aprile alle ore 15:30 presso la Biblioteca del Vicolo, all’interno dell’Ex Convento di Santa Chiara.

L’iniziativa nasce a seguito di un confronto diretto con la rete dei partner della Biblioteca del Vicolo e si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento del dialogo tra le realtà che operano nel campo della promozione della lettura e della cultura in città.

L’obiettivo è quello di avviare un tavolo permanente di confronto tra i firmatari del Patto per la Lettura e tutte le associazioni, i gruppi informali, le case di quartiere e gli operatori culturali attivi sul territorio, con l’intento di costruire una programmazione condivisa e coordinata.

Tra i punti centrali dell’incontro:
• la condivisione di idee e progettualità in vista del mese di maggio;
• la creazione di un calendario unico degli eventi culturali, per valorizzare le iniziative e prevenire sovrapposizioni;
• il rafforzamento della rete territoriale e della collaborazione tra soggetti pubblici e privati impegnati nella diffusione della lettura.

La Biblioteca del Vicolo, nata anche grazie al sostegno del Centro per il libro e la lettura, intende proporsi come luogo stabile di incontro, coordinamento e progettazione culturale, favorendo un modello partecipativo e inclusivo.

L’invito è aperto a tutti i soggetti interessati a contribuire attivamente alla costruzione di una visione culturale condivisa per la città di Brindisi.

Per partecipare è richiesta la compilazione del form online al seguente link:
https://forms.gle/ggz95xoq3zKoKDcW6

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