Verso l’AppiaDay2024: Estemporanea d’arte “ispirazioni dalla Via Appia” domenica 15 settembre

L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, in collaborazione con ENDAS Prov.le Brindisi, si propone di valorizzare il tracciato storico dell’Appia Antica “ Regina Viarum “ allo scopo di restituirne la memoria e la centralità di Brindisi come percorso terminale, attraverso la realizzazione di opere realizzate in estemporanea da un nutrito gruppo di artisti associati ad Endas.

L’estemporanea d’arte “Ispirazioni dalla Via Appia” si terrà domenica 15 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 33, luogo della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti ed entra a pieno tra gli appuntamenti verso l’AppiaDay, seguendo il percorso intrapreso verso le celebrazioni della Regina Viarum, che si terranno a Brindisi il 20-21-22 settembre.

Numerosi artisti hanno già aderito all’iniziativa, tra cui Amanda Librale, Angelica Perchinenna, Anna De Donno, Antonella Cucinelli, Antonella Selleri, Antonietta Devincienti, Carmela Vecchio, Davide Chionna, Elisa Desiati, Francesca Romano, Francesco De Carolis, Giovanni Miale, Maria Cesi, Mino D’Amici, Nicola Di Giulio, Olga Shirtanova, Pisso Cariolo, Sabina Ciampa, Sara Lombardo, Silvia Di Giulio, Simonetta Giuda, Tiziana mancarella, Valeria Colosimo, Vittoria Orlando.



Gli artisti proporranno sulle loro tele immagini e scorci dei simboli che caratterizzano il percorso della Via Appia. Le opere realizzate saranno esposte presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, al primo piano dell’Ex Convento delle Scuole Pie, fino al 22 settembre.

Si ringraziano Carmela Mennone, Presidente di ENDAS Provinciale Brindisi, e Mino D’Amici, Responsabile Cultura, per aver proposto questa iniziativa, che l’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, in qualità di Comitato organizzatore dell’AppiaDay, ha subito voluto sostenere e inserire tra le proprie proposte artistico-culturali in occasione delle celebrazioni dedicate alla Via Appia, il nostro Patrimonio UNESCO.