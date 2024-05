Vertenza Brindisi – Emiliano incontra delegazione e annuncia un impegno diretto per la città

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è disposto a scendere in campo al fianco della città di Brindisi per rivendicare un intervento diretto e immediato del Governo nazionale per fronteggiare una crisi economica ed occupazionale senza precedenti. Lo ha ribadito oggi a Bari, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato le delegazioni di Cgil e Uil di Brindisi (comprese le delegazioni interessate) ed i consiglieri comunali di opposizione Lino Luperti, Michelangelo Greco, Diego Rachiero e Francesco Cannalire. Si è trattato di un momento di “contatto” che potrebbe contribuire a scuotere una situazione di immobilismo che vede Brindisi, purtroppo, abbandonata al suo destino. Ad Emiliano sono stati forniti elementi circa le conseguenze della chiusura della centrale di Cerano, della dismissione di un gruppo di produzione dello stabilmento Basell e dell’annunciata vendita dello stabilimento farmaceutico EuroApi.

Il tutto, in aggiunta ai rispettivi indotti, per un decremento occupazionale che raggiunge diverse migliaia di unità.