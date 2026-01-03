Vertenza Cerano accordi disattesi, entri in campo la Regione Puglia. Di Cesare: “Si dia, alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, una prospettiva occupazionale”

ENEL, SIR, Confindustria e CNA, hanno disatteso l’accordo sottoscritto in Prefettura il 23 dicembre 2025, hanno tradito gli impegni assunti dinnanzi a sua Ecc. il Prefetto di Brindisi, ignorando ed eludendo l’azione pratica del passaggio contrattuale senza soluzione di continuità.

Nel frattempo agli annunci roboanti dell’on. D’Attis, si è aggiunto il controcanto dell’on. Gasparri ma resta solo musica stonata che a quanto pare non risolve il problema occupazionale dei lavoratori della ex centrale a carbone Federico II.

Arrivati a questo punto poco ci interessa se l’impianto andrà in riserva fredda o dovrà essere definitivamente chiuso. Chiediamo al Presidente di Regione Puglia di farsi promotore della convocazione di ENEL al tavolo ministeriale e di seguire attentamente la vertenza, affinché si raggiungano i seguenti obiettivi:

⁃ definizione del programma di attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifiche degli impianti;

⁃ Nella eventualità di una conservazione in riserva fredda, individuazione dei gruppi da destinare a questa condizione e programmazione dei relativi interventi;

⁃ Definizione del programma di avvio del progetto BESS;

⁃ Individuazione di tutte le attività lavorative, delle qualifiche professionali occorrenti e dei mesi di lavoro necessari al fine di garantire attività lavorativa almeno fino al giugno 2028;

⁃ Attivazione di Ammortizzatori Sociali Universali e Straordinari per accompagnare la fase di transizione e per almeno 48 mesi;

⁃ Accelerazione dell’Accordo di Programma con l’avvio dei 12 progetti valutati da INVITALIA entro aprile 2026;

⁃ Accelerazione della istruttoria dei 49 progetti ancora in valutazione da parte di INVITALIA;

La data del 13 gennaio pv già indicata nell’accordo rimane utile al fine di affrontare i temi riepilogati, augurandoci che si possa dare alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti una prospettiva occupazionale.

Massimo Di Cesare

Segretario generale

CGIL Brindisi