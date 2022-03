VERTENZA DCM – UNA RICHIESTA DI INCONTRO DI FISMIC/UGLM/COBAS

Al Sindaco di Brindisi

e.p.c

A sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi

Alla Task Force Regionale Sepac

Confindustria Brindisi

Fismc – Uglm- Cobas Nazionali

Oggetto: richiesta incontro urgente per vertenza DCM.

LE OO.SS. scriventi, chiedono al Sindaco di Brindisi Ing. Riccardo Rossi di farsi

interlocutore della Regione Puglia e del Mise, al fine di riattivare il tavolo ministeriale

che si è interrotto ad ottobre 2021, sul quale riprendere con tutti gli attori sociali e

istituzionali il dialogo e le soluzioni a salvaguardia dei lavoratori DCM ai quali nel mese

di aprile p.v. scadrà la CIGS. Negli ultimi incontri si erano ipotizzati soluzioni che

passavano attraverso un accordo di programma per l’area di crisi del settore

industriale, proroga della Cassa integrazione e le politiche attive del lavoro.

Restiamo in attesa di una convocazione urgente da estendere a tutte le OO.SS. del

territorio di Brindisi.

Distinti saluti.

Le Segreterie Fismic-Uglm-Cobas