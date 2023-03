VERTENZA-DEMA: I LAVORATORI SCENDONO IN PIAZZA LUNEDI’

Torna la tensione tra i lavoratori del gruppo Dema, anche in considerazione dell’assenza di novità riferite al futuro dei due stabilimenti brindisini e della sorte dei lavoratori della DCM per i quali stanno per scadere gli ultimi ammortizzatori sociali.

Purtroppo, nonostante il coinvolgimento diretto del Governo nazionale, sulla vicenda è tornato un silenzio che non fa prevedere nulla di buono, tanto più perché le strategie del gruppo non vanno in direzione di un mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

E la situazione è ancora più grave per i lavoratori che a suo tempo furono parcheggiati della DCM senza alcuna reale prospettiva di ricollocazione occupazionale.

La loro situazione viene seguita da vicino dal sindacato Cobas che ha organizzato per lunedì prossimo un corteo di protesta che partirà dalla stazione ferroviaria per poi fermarsi davanti al cinema Impero in cui è prevista una convention di Confindustria alla presenza del presidente nazionale Bonomi, del ministro Raffaele Fitto e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il Cobas, unitamente ad una delegazione di lavoratori DCM, chiederà di poterli incontrare per poter rappresentare la difficile situazione in cui si trovano affinché ognuno, con il proprio ruolo, possa contribuire a trovare una soluzione che salvi gli stabilimenti brindisini e quindi i livelli occupazionali.

Alla manifestazione saranno invitati a partecipare anche i lavoratori tuttora in forze nel gruppo Dema, visto che la sorte rischia di essere uguale per tutti. E si chiederà anche ai rappresentanti delle istituzioni locali di essere al fianco dei lavoratori perché Brindisi non può permettersi il lusso di perdere altra occupazione in un momento già difficilissimo per effetto dei processi di deindustrializzazione.

Mimmo Consales