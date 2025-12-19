Vertenza Enel – Il 22 dicembre sit-in del sindacato Cobas

Il Sindacato Cobas organizza un sit in al centro di Brindisi,in Piazza Vittoria ,nella giornata di Lunedì 22 Dicembre a partire dalle ore 9,00 ; manifestazione che avverrà in caso di mancate risposte da parte dell’Enel nella giornata di oggi Venerdì 19 Dicembre

Portare di nuovo la protesta in città significherà aumentare la pressione nei confronti di tutti,dalle istituzioni all’Enel, perché il 31 Dicembre 2025 con i 50 licenziamenti della SIR ormai è alle porte, unitamente agli oltre 200 lavoratori delle ditte appaltatrici presenti in Centrale a Cerano.

La riuscita manifestazione unitaria dei lavoratori di Cerano di Martedì scorso ha avuto una vasta eco nell’opinione pubblica , rafforzando così quel legame ideale con la lotta dei lavoratori che chiedono lavoro e dignità.

Il Cobas ha incontrato nella giornata di Mercoledì 17 Dicembre il Prefetto di Brindisi,Luigi Carnevale , che ci ha raccontato degli sforzi fatti in questi giorni per trovare una soluzione ai licenziamenti SIR e per tutti gli altri, nella speranza di arrivarci in queste ore ; senza tralasciare la prospettiva del “Tavolo sulla decarbonizzazione” per la realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi promessi , attraverso un lavoro di raccordo tra i diversi protagonisti deputati ad un nuovo sviluppo per la nostra città.

Il Sindacato Cobas continuerà a sostenere il presidio spontaneo di Cerano con la forte convinzione che è anche necessario portare la protesta in città.

Per il Cobas Roberto Aprile