Vertenza EuroApi – Il Movimento 5 Stelle al fianco dei lavoratori

Il perdurare della crisi dello stabilimento Euroapi di Brindisi, produce nei lavoratori e organizzazioni sindacali grossa preoccupazione, per questo nell’ assemblea di ieri hanno deciso azioni di mobilitazione per scongiurare l’abbandono del sito da parte della proprietà.

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi è al fianco dei lavoratori e condivide le loro preoccupazioni.

Occorre di tutto dare certezze ai lavoratori sui loro lavoro e che venga definito quanto prima fina il progetto di riconversione dell’area industriale di Brindisi, come il Movimento chiede da oltre due anni. Questa situazione di incertezza provoca una inaccettabile situazione di stress e e di angoscia per i lavoratori, che di mese in mese vedono avvicinarsi il pericolo di licenziamenti che mettono a rischio il loro presente e quello delle loto famiglie.

Pertanto riteniamo non più procrastinabile l’ intervento della regione e del governo perché richiami la società ad una risposta positiva per il futuro del sito.

Sempre dalla parte dei più deboli e contro i poteri forti. Movimento 5 Stelle Brindisi.