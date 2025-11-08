Vertenza EuroApi – Lunedì otto ore di sciopero. L’adesione di Nidil Cgil e Filcams Cgil

IL NIDIL CGIL BRINDISI E LA FILCAMS CGIL BRINDISI SCIOPERANO AL FIANCO DELLE CATEGORIE DEI DIRETTI FILCTEM CGIL, FEMCA CISL E UILTEC UIL PER IL DISINVESTIMENTO DI EUROAPI E LE FORTI INCERTEZZA CHE SI PRESENTANO PER LAVORATORI E LAVORATRICI.

LUNEDI’ 10 NOVEMBRE 2025 SCIOPERO DI 8 ORE PER OGNI TURNO DI LAVORO A TUTELA DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI E DEI LAVORATORI DEL SERVIZIO RISTORAZIONE E MENSA.

L’azienda euroapi a fronte della conferma di un piano di produzione che va progressivamente a ridursi fino alla completa fermata di tutte le produzioni a luglio 2026 dovuto, anche, dovuta alla perdita autorevoli clienti di principi attivi in ambito farmaceutico, Euroapi ha annunciato che esiste ad oggi una pesantissima sproporzione tra lavoratori diretti ed indiretti.

Per questo è stata annunciata in Prefettura, una riorganizzazione dei lavoratori che comporterà una ridistribuzione del lavoro, una revisione dei contratti temporanei, una semplificazione dei processi che rischia di produrre una, riduzione complessiva dell’organico, che per noi è inaccettabile.

I lavoratori indiretti e in somministrazione visto il lungo periodo di permanenza nel sito le professionalità acquisite nel tempo, non devono pagare le scelte aziendali.

Questa situazione che rischia di produrre forti ripercussioni sui lavoratori in somministrazione è inaccettabile, con la nostra adesione allo sciopero vogliamo respingere ogni ipotesi di riorganizzazione che mini i livelli occupazionali.

Il NIDIL CGIL Brindisi e FILCAMS CGIL Brindisi saranno pertanto al fianco dei lavoratori somministrati e della mensa nel sit-in previsto per la giornata di sciopero di lunedì 10 novembre 2025 presso l’ingresso del sito euroapi di Brindisi.

La segretaria generale NIDIL CGIL Brindisi CHIARA CLEOPAZZ0La segretaria generale FILCAMS CGIL Brindisi CLAUDIA NIGRO