Vertenza EuroApi – Perrucci (Uiltec): risultati insoddisfacenti

All’incontro di oggi in Prefettura con la Corporate EuroApi, la Uiltec ha partecipato con il Funzionario Nazionale Salvatore Sini, il Segretario Regionale Carlo Perrucci e la RSU di stabilimento Domenico Tarantini.

La Uiltec valuta insoddisfacente l’incontro perché il Management aziendale non ha dato garanzie né sulla vendita, né sulla produzione per il 2026 né tanto meno sul mantenimento degli attuali assetti occupazionali.

L’incontro quindi non ha risposto alle nostre perplessità a causa della persistente mancanza di chiarezza e di iniziative concrete per riconquistare la fiducia dei clienti e dei lavoratori. Non sono state presentate soluzioni efficaci per modificare la negatività del sistema produttivo, e la focalizzazione sull’alleggerimento organizzativo preoccupa maggiormente.

Continueremo a monitorare la situazione e a chiedere impegni chiari e trasparenti per la tutela dei posti di lavoro e il rilancio del sito.

Carlo Perrucci

Segreterio Uiltec Puglia

Coordinatore Brindisi