Vertenza rifiuti – Venerdì vertice dal Prefetto. Una nota della Fiadel

L’immediato riscontro avuto dal Signor Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, alla richiesta fatta dalla segreteria provinciale Fiadel, ci rassicura della massima attenzione istituzionale prestata dalla massima autorità provinciale per un problema che rischia di ripercuotersi su centinaia di operatori ecologici brindisini e le loro famiglie.

L’incontro convocato su nostra sollecitazione con urgenza, per il prossimo venerdì alle 9.00 in Prefettura a Brindisi, ci fa ben sperare che si possa lavorare con l’obiettivo di raggiungere la migliore soluzione per il pagamento di stipendi e quattordicesima dovuti ai lavoratori del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Brindisi, nel più breve tempo possibile e con tutte le dovute assicurazioni che la situazione prevede.

Il tema delicato impone correttezza e trasparenza per sminare il campo da tentativi maldestri orchestrati da qualche manina che avrebbe finito per penalizzare i lavoratori.

Ci dispiace aver dovuto scomodare il Prefetto Carnevale per l’ennesima volta, ma è evidentemente l’unica figura istituzionale territoriale che garantisce trasparenza, irreprensibilità, ascolto, impegno e risolutezza nelle vertenze sindacali.

Lo ringraziamo accoratamente e, come sempre, riponiamo in lui la massima e incondizionata fiducia per la soluzione della criticità degli stipendi dei lavoratori del servizio di raccolta rifiuti di Brindisi.

Il segretario provinciale Fiadel Brindisi

Luciano Saponaro