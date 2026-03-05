Vertenza Sanitaservice – Una nota di Facecchia (Uil Fpl)

Nella giornata odierna si è tenuto l’incontro inerente lo stato di agitazione aperto su tutte le problematiche della Sanitaservice BR rimaste disattese.

La UIL FPL ha preteso ed ottenuto che vengano rendicontati e assegnati alla Sanitaservice BR tutti i lavori che ad oggi vengono affidati a società esterne senza alcun titolo.

Il Segretario Generale ha specificato che l’unica società titolata a poter eseguire questi lavori è la sola sanitaservice ASL BR .

Quanto proposto dalla UIL FPL BRINDISI porterà ad un risparmio economico di circa il 30% degli importi totali che ad oggi vengono, come già evidenziato, appaltati alle società esterne.

Il Direttore Generale e l’amministratore Unico, hanno preso l’impegno che entro dieci giorni produrranno tutta la documentazione necessaria relativa ai valori economici delle istanze presentate e le trasmetteranno anche alla Regione Puglia per dimostrare la convenienza di tale operazione.

Facciamo presente che l’assegnazione di questi lavori alla Sanitaservice servirà per contrattualizzare i dipendenti che ad oggi hanno dei contratti part-time passandoli in full-time, ma serviranno anche al riconoscimento del CCNL in ogni sua parte, nonché alla riqualificazione del personale che ha maturato l’anzianità per le progressioni orizzontali atteso da anni e che nonostante questo, ha svolto il proprio servizio con dedizione, responsabilità ed eccellenza.

Inoltre, per il 118 è stato chiesto che venga applicata e riconosciuta al pari dei colleghi della ASL, l’indennità di rischio infettivo e che venga attivato per tutti i dipendenti il Welfare aziendale.

Quanto raggiunto oggi è frutto di un lavoro costante messo in campo dalla Segreteria dalla Uil Fpl Brindisi la quale, ad invarianza di costi e quindi con un risparmio economico importante, potrà vedere riconosciuto quanto richiesto nella propria vertenza.

Ringraziamo che sua Eccellenza il Viceprefetto aggiunto Dott.ssa Angela Barbato, che ha saputo mantenere il tavolo anche in momenti di grande tensione nella correttezza istituzionale, dimostrando grande considerazione per i servizi delicati svolti dalla Sanitaservice e dai suoi dipendenti.

In fine porgiamo un ringraziamento particolare alle forze dell’ordine che come sempre ci sono vicine durante queste manifestazioni.

La Segreteria generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia