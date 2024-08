Vertenza-SIR – Ancora nessun risultato. Lavoratori in tensione

Resta praticamente irrisolto il problema del futuro dei 74 ormai ex lavoratori della Sir addetti, fino a qualche mese fa, alla movimentazione del carbone nel porto commerciale di Brindisi.

Al momento, infatti, non si registrano passi in avanti nonostante i diversi livelli di trattativa. La prima mediazione è stata tentata infruttuosamente da Confindustria. Dopo di che la vertenza si è spostata a Bari presso la task force sul lavoro diretta da Leo Caroli ed anche in questo caso non si è raggiunta nessuna intesa.

Nel frattempo, i lavoratori della Sir, con il sostegno dei colleghi delle altre imprese appaltatrici della centrale di Cerano, hanno dato vita a manifestazioni di protesta, con il blocco degli accessi alla stessa centrale. Ma ciò che ha destato maggiore clamore è stato il blocco del porto commerciale protrattosi per dodici giorni. Fino a quando è intervenuto il prefetto Luigi Carnevale che ha avviato una paziente mediazione per tentare di dipanare la matassa, ottenendo dai manifestanti la rimozione dei blocchi.

Sta di fatto, però, che i vertici della SIR non intendono accogliere le istanze dei rappresentanti sindacali e, in particolare, il salvataggio di una quarantina di dipendenti licenziati, mentre per gli altri è stato chiesto un esodo incentivato o l’avvio della cassa integrazione.

L’Enel, come accade in queste situazioni, tenta di offrire il proprio contributo nella fase di trattativa, ma anche in questo caso è servito a ben poco.

La speranza è che si possa registrare qualche passo in avanti nelle prossime ore per poi giungere ad una chiusura della vertenza nella giornata di lunedì. In caso contrario le conseguenze sulle tensioni sociali potrebbero essere imprevedibili, anche in considerazione del tasso di disperazione che si riscontra tra chi ha perso il proprio posto di lavoro.