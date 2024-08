Vertenza Sir – Il ringraziamento al Prefetto da Daniele Mazzotta

Ecco la nota che ci ha inviato Daniele Mazzotta:

Vorrei esprimere un sentito e profondo ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto Luigi Carnevale e al Questore Giampietro Lionetti per essere state le uniche due figure presenti e rilevanti sul territorio di Brindisi in questi difficili giorni nell’ intricata questione dei licenziamenti che hanno riguardato la Sir e l’indotto di Cerano.

Nonostante sia stato difficile in questi giorni manifestare la preoccupazione della perdita dei posti di lavoro, va loro riconosciuta la capacità di essere stati di grande supporto ai lavoratori indicando le linee guide della protesta. Essersi affidati completamente alla loro onestà e ai tempi richiesti per traghettare la spinosa questione dell ‘intermediazione si è rivelata la scelta più giusta che potessimo fare in questo momento.

Un pensiero va anche ai nostri politici assenti, da cui ci si aspettava tutela istituzionale nei confronti di noi lavoratori, quella tutela che è a venuta a mancare. E tutto questo è vergognoso!! In 15 giorni di sciopero i lavoratori Sir con lettera di licenziamento nelle mani nessuno e nessuno è sceso al loro fianco supportandoli moralmente. Si sa, nessuno ha la bacchetta magica, ma farsi portavoce e risolutore in questo momento delicato che vive la citta di Brindisi, cioè una crisi industriale, forse non è da tutti.

Ecco perché rinnovo a nome di tutti gli operai, a Sua Eccellenza il Prefetto Luigi Carnevale e al Questore Giampietro Lionetti un Grazie ed un invito a continuare a starci vicino.

DANIELE MAZZOTTA – OPERAIO DELL’INDOTTO ENEL DI CERANO