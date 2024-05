Vertice G7 – Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura

Nel pomeriggio odierno il Prefetto Luigi Carnevale ha presieduto una riunione del

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. Hanno partecipato, oltre al Questore e ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della

Difesa, anche i Sindaci dei Comuni di Brindisi e di Fasano, il Presidente della Provincia, il

Presidente del Comitato Regionale di protezione civile, il Comandante Provinciale dei

Vigili del fuoco nonché rappresentanti dell’ENAC, dell’aeroporto di Brindisi, dell’Autorità

di Sistema Portuale e della STP.

Nel corso dell’incontro sono stati partecipati gli ulteriori sviluppi del lavoro in corso per le

misure di sicurezza da adottare per le singole fasi del vertice G7 che si svolgerà in questa

provincia dal 13 al 15 giugno prossimi.

Sono state condivise le ultime informazioni sugli spostamenti delle delegazione e

individuate le aree a diversa limitazione riferite a Brindisi e Borgo Egnazia.

La riunione segue quella specifica tenutasi stamattina con i gestori dei servizi essenziali

(Acquedotto, telefonia, gas e luce) per gli aspetti di rispettiva competenza.

Nei prossimi giorni, una volta definiti tutti gli aspetti operativi, verrà data adeguata

informazione ai cittadini sulle misure che verranno adottate