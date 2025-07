Vertice in Prefettura per i compensi degli operatori ecologici da parte di Avr – Lunedì saranno versati per intero stipendi e indennità

Si è svolto stamani in Prefettura, alla presenza del Prefetto Luigi Carnevale, del Sindaco Giuseppe Marchionna, degli Assessori all’Ambiente Livia Antonucci ed agli Affari Generali Daniela Maglie, oltre che delle rappresentanze sindacali e dei vertici aziendali di AVR per l’Ambiente, un incontro finalizzato a definire l’intesa per il pagamento di stipendi e indennità agli operatori ecologici della città di Brindisi.

Così come concordato negli incontri svoltisi nelle due giornate precedenti, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a versare entro la giornata odierna ad AVR per l’Ambiente il canone ancora in sospeso, mentre l’azienda si è impegnata a far partire i bonifici al personale entro la giornata di lunedì.

In questo modo vengono fugati i timori dei lavoratori riguardanti il saldo dei propri emolumenti in riferimento all’azienda che ha effettuato il servizio prima del passaggio di consegne a Teknoservice.