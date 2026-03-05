Via alla Borsa del Turismo Extralberghiero a Palazzo Nervegna

Inaugurata questa mattina, presso Palazzo Nervegna, la prima edizione della BTE Puglia, la Borsa del Turismo Extralberghiero, un evento di portata internazionale per un settore della ricettività turistica in netta ascesa, motore economico dell’intero comparto. Classico taglio del nastro da parte del sindaco Giuseppe Marchionna, dell’Assessore regionale al Turismo, Mariagrazia Starace, e del presidente provinciale Confesercenti, Michele Piccirillo.L’iniziativa, che è in programma dal 5 al 7 marzo, è stata promossa da AIGO Confesercenti Puglia, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità diffusa, con Confesercenti Brindisi, Assoturismo e il patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Brindisi, Unioncamere Puglia e CCIAA di Taranto-Brindisi. Si tratta di uno spazio di lavoro concreto, dove operatori, istituzioni e comunità locali possano confrontarsi su sfide, opportunità e modelli di sviluppo sostenibile, valorizzando il patrimonio ricettivo extralberghiero della regione e promuovendo la Puglia come destinazione d’eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale. In un contesto dinamico e ricco di stimoli, la Borsa si propone come luogo di incontro, confronto e crescita, dove professionisti e stakeholder possono condividere visioni, creare sinergie e contribuire allo sviluppo di un modello di accoglienza sempre più innovativo e sostenibile.

Sono intervenuti ilo presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, il Prefetto, S.E. Guido Aprea, il sindaco Giuseppe Marchionna, il presidente della Camera di Commercio BR-Ta, Vincenzo Cesareo, i sindaci di Carovigno, Massimo Lanzillotti, di Francavilla Fontana, Antonello de Nuzzo, di S.Michele Salentino, Giovanni Allegrini. Per il Comune di Oria, l’assessore Silvia Conte, per il Comune di Ceglie, l’assessore Mariangela Leporale, per il Comune di Taranto, l’assessore Francesco Cosa. Presenti il comandante provinciale Guardia di Finanza, col. Emilio Flora, il questore Aurelio Montaruli, il consigliere regionale Tommaso Gioia, il presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, il presidente di Confcommercio, Gianno Corciulo, Sonia Rubini per la CNA, Enzo Di Roma, presidente provinciale di Assohotel Confesercenti, il prof. Gianfranco Di Venuto per Assoturismo Puglia, alcuni buyers. Ha concluso l’assessore regionale al Turismo, Grazia Maria Starace

Tutti gli interventi delle autorità hanno apprezzato l’iniziativa promossa da Confesercenti, Assoturismo e Aigo, poiché si avverte la necessità a tutti i livelli, sia istituzioni locali che enti di categoria che associazioni di settore, di dare utili indirizzi operativi e programmatici affinché il comparto del turismo extralberghiero sia regolamentato per una migliore fruizione da parte dei turisti utenti, a tutela anche degli operatori di settore. E’ necessario, e lo ha fatto notare in prima battuta il Prefetto Guido Aprea, il rispetto delle regole affinché siano apprezzato al meglio il lavoro e l’impegno dei tanti addetti ai lavori. Ciò costituisce il primo feedback di gradimento dell’offerta nell’intero territorio pugliese. A seguire poi tutti gli altri indicatori, compresa la tutela dell’ordine pubblico, che è l’immagine che diamo all’esterno. Le conclusioni affidate all’assessore regionale al turismo, Mariagrazia Starace, hanno infine dettato alcuni principi importanti del lavoro che deve seguire a questa iniziativa. “L’appoggio della Regione – ha detto – è totale, noi ci siamo, ma è opportuno che si faccia squadra. Tutti gli attori presenti qui a questa BTE devono lavorare in sintonia per il bene della Puglia. C’è da fare sistema perché la nostra Regione possa essere apprezzata totalmente. Basta con l’immagine di una regione meridionale, opra si ragiona diversamente anche perché abbiamo le risorse per farlo. La partenza è ragionare insieme per accorpare zone costiere e zone interne. E’ l’unico modo per non disperdere le forza e l’impegno. La Regione Puglia sarà sempre con voi”.

Dopo i saluti inaugurali, gli intervenuti hanno visitato i locali e le aule della Borsa, dove si svolgeranno seminari e convegni tematici. Gli incontri con buyers nazionali ed esteri sono programmati nella Sala della Colonna.

Gli orari di apertura della BTE a Palazzo Nervegna sono i seguenti:

5 Marzo: ore 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

6 Marzo: ore 10:00 – 13:00 / 15:00-18:00

7 marzo: ore 10:00-13.00

Questi gli orari per gli incontri B2B – Buyer/Seller -a Palazzo Granafei-Nervegna, Sala della Colonna, Ingresso Monumentale:

5 Marzo / ore 15:00 – 18:00

6 Marzo / ore 15:00 – 18:00

7 Marzo / ore 10:00 – 13:00