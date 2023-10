VIA APPIA, ALTRO PASSO VERSO IL RICONOSCIMENTO UNESCO

Si e’ svolta nel pomeriggio di ieri, presso Palazzo Nervegna, una conferenza per fare un altro passo in avanti verso la candidatura della Via Appia come patrimonio Unesco. Il territorio pugliese e’ interessato da 11 località sulle 22 complessive. Praticamente la metà dei siti di interesse della via Appia e’ in Puglia. L’altra metà appartengono alle altre regioni interessate. Sono intervenuti gli architetti Maurizio Marinazzo e Antonio Bruno, e il prof. Giuseppe Ceraudo, componente del comitato scientifico Unesco.