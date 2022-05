VIA APPIA DA ROMA A BRINDISI, D’ATTIS (FI): “SOSTENGO AZIONE DEL MINISTRO FRANCESCHINI PER CANDIDATURA UNESCO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“120 mila chilometri di itinerari dal valore storico, culturale, paesaggistico ed archeologico di straordinario pregio: per questo, condivido e sostengo l’iniziativa del ministro Franceschini per iscrivere all’Unesco la via Appia da Roma a Brindisi.

L’antico asse viario comprende patrimoni incommensurabili che meritano di essere valorizzati e promossi con l’iscrizione a “sito seriale” Unesco. Si tratta di un percorso che, se condotto con successo, può rappresentare un attrattore fortissimo anche dal punto di vista turistico, oltre che concorrere ad impreziosire il bagaglio culturale del Paese. Per Brindisi e per tutta la Puglia sarebbe un’occasione di assoluto primo piano e invito tutti i rappresentanti del territorio a fare fronte comune e tifare per il riconoscimento del sito “Via Appia, Regina Viarum””.