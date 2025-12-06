“Via Appia. Regina Viarum – Coordinamenti Territoriali e sistema di Governance”, giovedì 11 dicembre l’incontro a Palazzo Nervegna

«Via Appia. Regina Viarum – Coordinamenti Territoriali e sistema di Governance» è il tema dell’incontro in programma giovedì 11 dicembre 2025, a partire dalle ore 10,30 presso la Sala «Gino Strada» a Palazzo Granafei Nervegna. Dopo i saluti istituzionali del prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, e dell’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Giovanni Intini, sarà il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, mentre a tenere la relazione sarà la Coordinatrice della candidatura per l’iscrizione dell’Appia nel patrimonio Unesco, Angela Ferroni. Sono quindi previsti interventi programmati del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; del sindaco di Benevento, Clemente Mastella; del sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra; del Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli; e del sindaco di Venosa, Francesco Mollica.

All’esito di diversi incontri svoltisi dal 27 luglio 2024 (data della iscrizione della via consolare nel patrimonio UNESCO con la denominazione «Appia Regina Viarum») ad oggi, si è deciso di costituire sette coordinamenti territoriali, con i Comuni interessati, che stanno assumendo delibere di giunta al fine di approvare i protocolli d’intesa per la costituzione dei coordinamenti medesimi.

Dei coordinamenti territoriali, della prima versione dello statuto per la governance nazionale e della programmazione dell’attività dell’associazione, si parlerà appunto nell’incontro dell’11 dicembre a Brindisi e, infatti, subito dopo gli interventi programmati, si provvederà a lavorare per tavoli tematici alla «Costituzione e definizione dei compiti dei Coordinamenti territoriali» e alla «Proposta di Statuto della Governance nazionale dell’Associazione “Appia Regina Viarum”».

Nel pomeriggio di giovedì è prevista la presentazione dei risultati delle due tavole rotonde con la discussione e la conclusione dei lavori.