Via Appia Regina Viarum – Un ricco programma di eventi

La settimana che sta per iniziare si preannuncia molto ricca di eventi ed iniziative che hanno avuto un preambolo oggi, 19 settembre, con il convegno su Governance e piano di gestione per la designazione della Via Appia-regina viarum. Via Traiana presso la sala “Gino Strada” del Palazzo Granafei Nervegna. L’evento è stato organizzato al fine di presentare la bozza di statuto per la costituzione di un’associazione che veda all’’interno sia gli enti territoriali ed istituzionali che i rappresentanti del mondo della cultura, gli ordini professionali e gli enti di categoria. Sarà presente Angela Maria Ferroni, referente per il progetto di candidatura per l’UNESCO. In concomitanza si affronteranno i temi del Rispetto per l’ambiente e tutela del ricco patrimonio storico e culturale, con l’edizione 2024 di “Puliamo il Mondo”. Quest’anno infatti l’edizione italiana di Clean up the World che si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente, coincide con l’Appia Day e con la Settimana della Mobilità Sostenibile, arricchendosi quindi di numerose iniziative che mettono al centro la Via Appia, riconosciuta il 27 luglio scorso Patrimonio Unesco.

Un ricco programma di eventi dal 20 al 22 settembre in tutta la Puglia, organizzati dai comuni e dalle associazioni, indicati con i loghi soprastanti, che hanno creato una rete fra istituzioni, associazioni e organizzazioni. Anche a livello interregionale.

Nel territorio del Brindisino è previsto un programma con visite guidate gratuite che connette le tre iniziative, con una serie di appuntamenti lungo l’Appia Claudia e l’Appia Traiana; una vera e propria caccia ai tesori nascosti e ai rifiuti, durante la quale Legambiente raccoglierà segnalazioni sui beni architettonici e paesaggistici, ma anche sull’abbandono dei rifiuti in quelle zone.

Il 19 settembre, a Latiano, il programma si è aperto con una passeggiata notturna in bicicletta con i Messapi, alla scoperta dei resti della Torre Messapica; per poi continuare il giorno successivo a Brindisi con la presentazione del progetto di ricostruzione virtuale dell‘Acquedotto Romano da Pozzo di Vito alle Vasche Limarie. Ad Ostuni, invece, il 21 settembre, si svolgerà una camminata sul tratto ostunese della via Traiana.

A Brindisi e a Oria, domenica 22 settembre, si svolgerà l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, che invita tutti a unirsi nella lotta per un mondo più sostenibile, promuovendo un “clima di pace”, tema di questa edizione. In particolare, a Brindisi l’evento che si terrà nell’Oasi del Cillarese, che Legambiente ha candidato a Parco terminale dell’Appia, sarà raccontato da una diretta Rai.

Le iniziative non finiscono qui, nella locandina in allegato infatti si può consultare il ricco calendario di eventi che termineranno il 6 ottobre a Fasano, con la visita guidata al Museo Archeologico di Egnazia.

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2024 – nel territorio di Brindisi