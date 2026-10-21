Via Cellini – Quarta: rifiuti e invasione di ratti. Situazione insostenib ile

Nonostante i ripetuti sopralluoghi e le numerose segnalazioni inviate nel tempo, la situazione in Via Benvenuto Cellini continua a rimanere grave e irrisolta. L’area versa tuttora in condizioni di degrado a causa del continuo abbandono incontrollato di rifiuti e, soprattutto, di una preoccupante invasione di ratti che sta creando seri disagi e rischi igienico-sanitari alle abitazioni vicine e ai residenti.

È stato più volte constatato che il fenomeno dell’abbandono incivile dei rifiuti non è attribuibile unicamente a chi risiede nella zona: Via Benvenuto Cellini è purtroppo diventata un bersaglio abituale anche per soggetti provenienti da altri quartieri o comuni limitrofi, che scelgono la via come discarica a cielo aperto.

Nel frattempo, restano ancora inattese le promesse relative sia alla bonifica dei terreni antistanti le abitazioni, sia all’adozione di provvedimenti concreti ed efficaci per disincentivare gli illeciti, promuovere la raccolta differenziata e garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

Per affrontare di petto la situazione e non lasciare soli i cittadini, è stata promossa un’azione immediata.

Di fronte all’inazione non possiamo restare a guardare. Per questo motivo ho convocato d’urgenza un sopralluogo della Commissione Ambiente per domani mattina alle ore 11:00 in Via Benvenuto Cellini, richiedendo espressamente anche la presenza urgente dell’Assessore all’Ambiente, Livia Antonucci. È indispensabile constatare di persona la gravità dei fatti e pretendere risposte immediate e interventi straordinari di derattizzazione e pulizia.

L’obiettivo del sopralluogo di domani sarà quello di sollecitare la Giunta e gli uffici competenti affinché si passi dalle parole ai fatti, con azioni di bonifica stringenti, controlli sul territorio e piano di derattizzazione a tutela della salute pubblica.

Roberto Quarta

Presidente commissione ambiente