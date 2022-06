Brindisi si conferma sempre di più come la città delle cose strane. Non so a quanti cittadini è capitato di transitare in via Dalmazia (lato canale Patri). Da qualche tempo è stata creata una corsia pedonale che ha sortito l’unico effetto di restringere la carreggiata. Tutto questo, nonostante esistesse già un marciapiedi. Ma che senso ha? Qualcuno a Palazzo di Città è in grado di spiegarcelo?