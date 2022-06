Immediata la risposta che ci giunge da Palazzo di Città a seguito di una nostra segnalazione. In realtà, la corsia pedonale in via Dalmazia (lato canale Patri) è stata creata perché in quella strada ha sede l’associazione dei non vedenti e quindi si rendeva necessario rendere più agevole il transito pedonale. Mistero risolto ed anche nel migliore dei modi, vista la finalità dell’intervento dell’ufficio traffico.