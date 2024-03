Via Duomo chiusa e dimenticata….

Il rispetto delle regole viene chiesto con sempre maggiore forza ai cittadini, con l’obiettivo di dar vita ad una società più giusta e civile. Ma è evidente che tutto questo non basta, soprattutto se a non rispettare le regole sono proprio gli enti pubblici.

Siamo in via Duomo a pochi metri dal Palazzo di Città e ad un tiro di schioppo dalla bellissima piazza che ospita la Cattedrale, gli uffici diocesani ed il museo provinciale.

Questa strada, peraltro viene utilizzata dagli automobilisti per uscire da piazza Matteotti e quindi per dirigersi verso le periferie. Ebbene, a causa di lavori effettuati qualche tempo fa una parte di questa via, pavimentata con bellissime chianche di pregevole valore storico, è sprofondata e quindi si è reso necessario intervenire. Il tutto è avvenuto con il solito ritardo, ma la cosa più grave è che ormai sono giorni che è vietata la circolazione, sia alle auto che ai pedoni. Il tutto, in assenza di uno straccio di cartello in cui dovrebbero essere indicati, come per legge, i lavori in corso di esecuzione, la ditta che li sta realizzando, il giorno di inizio e quello di fine. E invece di tutto questo non c’è traccia e in piazza Matteotti in alcuni orari della giornata si verificano ingorghi stratosferici.

Possibile che sindaco, assessori, consiglieri e vigili urbani non si siano resi conto di ciò che avvenendo? Possibile che non interessi a nessuno sapere chi sta lavorando e in che tempi? Eppure stiamo parlando di una strada che andrà rifatta a regola d’arte per non offendere la storia di questa città.

Nel frattempo, in periferia proseguono i disagi in via Appia dove si circola praticamente a passo d’uomo, con file di auto chilometriche. Ma anche di questo purtroppo nessuno ne parla.