Via Duomo devastata da lavori di E-distribuzione. Distrutti paletti e chianche millenarie. La denuncia di Quarta (fdi)

Ancora una volta la pavimentazione storica della città di Brindisi viene irreparabilmente danneggiata da chi esege lavori stradaliper la sistemazione di condoitte e cavi. In questa occasione ad agire, per conto di E-distribuzione, è la ditta Cebat spa che di primo mattino ha pensato bene di distruggerei paletti posti ai margini di via Duomo, mentre nelle ore successive ha provveduto a rimuovere le chianche millenarie, molte delle quali sono andate completamente distrutte. Un fatto gravissimo che è stato denunciato dal consigliere comunale Roberto Quarta (FDI) il quale ha allertato la polizia locale ed anche l’ufficio tecnico comunale. Siamo di fronte all’ennesima aggressione del patrimonio storico della nostra città e tutto questo accade grazie alla totale assenza di controlli da parte degli uffici comunali.