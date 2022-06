Via Francigena. Ecco il murales di via porta Lecce

Svelato questa mattina il murales realizzato dagli alunni del Liceo artistico “Simone” di Brindisi presso il muro individuato in prossimità della rotonda tra Via del Mare e Viale Porta Lecce. Il murales, il cui progetto era iniziato nel 2019, bloccato poi dalla pandemia legata al Covid, ha come tema “Brindisi crocevia di rotte, percorsi e cammini”. L’iniziativa e’ stata promoss dalla a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade , Statio Peregrinorum e Comitato referente per i Cammini ed itinerari culturali. Il Murales ha una lunghezza di circa 14 metri e di un’altezza di 2 metri e racconta il cammino lungo la via Francigena, da Canerbury fino a Gerusalemme, passando per Francia e Italia, con Brindisi come tappa findamentale. Erano presenti il prefetto Carolina Bellantoni, la direttrice scolastica Carmen Taurino con docenti e alunni interessati al progetto, l’arch. Marika Rollo, il dott. Fabio Attolico del dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia. A fare gli onori di cada Rosy Barretta, presidente dell’associazione Brindisi e Antiche strade, da cui e’ partita tale significativa e storica manifestazione.