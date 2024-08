Via Giovanni XXIII a rischio fratture. Marciapiedi ormai inesistente!

Spesso si parla dello stato di abbandono in cui versano le periferie di Brindisi. Una condizione sottolineata dai cittadini i quali lamentano anche il totale silenzio da parte dell’Amministrazione Comunale che non riesce a garantire interventi risolutivi neanche per i problemi più semplici.

La situazione è ancora più inaccettabile se i disagi si avvertono nel cuore del centro cittadino e per giunta nei pressi di un istituto scolastico.

E’ ciò che accade in via Giovanni XXIII, a ridosso di corso Roma. Su questa strada si affaccia l’ingresso delle scuole primarie del complesso della Perasso. Ebbene, proprio davanti al cancello di ingresso della scuola il marciapiedi è totalmente distrutto, così come la sede stradale. Il tutto, a causa delle radici degli alberi. La questione è stata sollevata più volte, ma nessuno mai si è preoccupato di intervenire. Più di qualcuno, soprattutto tra anziani e bambini, è stato costretto a fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale Perrino a causa di cadute rovinose. Qualche mese addietro ci si limitò a sistemare dei nastri biancorossi per delimitare l’area intransitabile, ma poi nessuno è intervenuto e ad un mese dall’inizio dell’anno scolastico non si riesce a comprendere il motivo per cui si continua a far finta di niente. Del resto, le immagini che vi proponiamo rendono bene la gravità della situazione, frutto di un degrado che si è accumulato negli anni e che dipende anche da una mancata programmazione di lavori pubblici, soprattutto davanti agli edifici scolastici.

Questa denuncia, pertanto, ha proprio lo scopo di sperare che qualcuno a Palazzo di Città si faccia carico del problema e nel più breve tempo possibile perché è evidente che proprio le scuole devono richiedere maggiori attenzioni, ivi comprese le vie attraverso cui vi si può accedere.