VIA LIBERA AD UN FORNO CREMATORIO PER ANIMALI. LO GESTIRA’ LA MULTISERVIZI

Autorizzata la realizzazione di un forno crematorio presso il Canile comunale





È stata approvata oggi, 13 settembre 2022, in giunta la delibera con cui si autorizza la realizzazione e gestione di un forno crematorio per animali d’affezione presso il canile comunale di Brindisi da parte della società partecipata Brindisi Multiservizi S.r.l.



“Abbiamo accolto insieme all’assessore Isabella Lettori e alla consigliera comunale con delega al Benessere animale Luana Mia Pirelli la richiesta di numerosi cittadini che per i legami affettivi con i propri animali chiedono un servizio per la fine della vita.

Allo stesso tempo la scelta ha ragioni anche ambientali perché le spoglie degli animali, se non correttamente trattate, potrebbero generare problemi di carattere igienico-sanitari”, dichiara il sindaco Riccardo Rossi.



Il forno crematorio del Canile comunale di Brindisi sarebbe il primo del territorio provinciale, dando un beneficio oltre che alla città, a tutti i paesi del brindisino. Inoltre il servizio comporterà un risparmio economico per l’amministrazione a fronte di quelle spese che oggi vengono sostenute per incenerire in altri siti le carcasse degli animali che vengono ritrovate su strane comunali o di quelli che muoiono all’interno del canile.