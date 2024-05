Via libera dalla Regione Puglia allo Psicologo per i pazienti oncologici. Bruno: “Stanziati 1 milione e mezzo di euro. La malattia non colpisce solo il corpo, ma anche la mente. Ora possiamo supportare chi affronta le cure e i loro familiari”

Via libera dalla Regione Puglia allo Psicologo per i pazienti oncologici. Bruno: “Stanziati 1 milione e mezzo di euro. La malattia non colpisce solo il corpo, ma anche la mente. Ora possiamo supportare chi affronta le cure e i loro famigliari”.

Chi ha affrontato un male terribile come il cancro sa, e lo sanno i suoi famigliari, quanto questo male, ancor prima che sul corpo, si accanisca sulla mente, sull’anima e sullo spirito.

E’ un aspetto sempre troppo trascurato, ma che dovrebbe far parte integrante del percorso di cura.

Per questo motivo oggi in Regione Puglia abbiamo varato una legge che stanzia 1 milione e mezzo di euro, per assumere e mettere al servizio dei pazienti, Psicologi in tutti i reparti di Oncologia della Puglia.

Anche a Francavilla Fontana.

E’ per noi fondamentale atto di civiltà che mette al centro non solo il corpo di chi sta affrontando questa malattia, ma anche la salute mentale, che va preservata allo stesso identico modo.

E attenzione: perché gli Psicologi non saranno messi a disposizione solo dei pazienti, ma anche dei loro famigliari, spesso prostrati come e più dei loro genitori o fratelli o sorelle o figli, da questo male che va affrontato con tutto il supporto possibile.

Quindi grazie a tutti coloro che col proprio voto e sostegno hanno permesso a questa norma di civiltà di entrare nel sistema pubblico di cura pugliese.

Sempre di più al fianco di chi ha bisogno di più.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)