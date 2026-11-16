Viabilità a Tuturano, il plauso del consigliere comunale di Forza Italia Lidia Penta: «Un risultato concreto per una comunità che porto nel cuore. Via Vittorio Emanuele era una mia priorità»

BRINDISI, 16 novembre 2026 – «Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di fattibilità tecnico-economica da 900mila euro per la messa in sicurezza delle strade nei quartieri Paradiso, Perrino e nella frazione di Tuturano. Si tratta di un intervento atteso, necessario e frutto di un ascolto attento delle esigenze del territorio».

Così il consigliere comunale di maggioranza (Forza Italia), Lidia Penta, commenta il provvedimento che interesserà diverse arterie strategiche della frazione, tra cui via Vittorio Emanuele, via Giuseppe Verdi, via Spedicato, via Arrigo Boito e corte Puccini.

«Il mio impegno per Tuturano nasce non solo dal ruolo istituzionale che ricopro, ma da un profondo e sincero affetto personale – dichiara il consigliere Penta –. Questa comunità mi ha accolta e ha visto crescere i miei figli nei primi dodici anni del mio matrimonio, prima che gli impegni lavorativi mi riportassero a Brindisi. È un legame umano che non si è mai interrotto e che mi spinge a seguire con particolare attenzione le istanze dei residenti».

«Fin dall’inizio del mio mandato – prosegue Lidia Penta – mi sono battuta affinché si intervenisse con urgenza sulla viabilità della frazione, ponendo via Vittorio Emanuele in cima alle priorità, a causa delle criticità legate al dissesto del manto stradale che compromettevano la sicurezza di automobilisti e pedoni».

«Rivolgo dunque un sentito plauso all’Amministrazione comunale, al Sindaco e all’Assessorato competente per aver trasformato le segnalazioni dei cittadini e della Polizia Locale in atti concreti – conclude il consigliere di Forza Italia –. La riqualificazione delle strade di Tuturano dimostra che la cura delle frazioni e delle periferie è al centro dell’agenda politica di questa maggioranza. Continuerò a monitorare l’iter affinché i lavori partano nei tempi previsti, restituendo ai cittadini strade sicure e decorose».

Lidia Penta consigliere comunale Forza Italia