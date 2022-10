VIABILITA’ ALTERNATIVA IN VIA PROV.LE SAN VITO PER LAVORI IN CORSO

Si informa che dal 3 ottobre fino al 18 ottobre 2022 la viabilità in via Provinciale San Vito subirà delle variazioni per la chiusura al traffico nel tratto stradale compreso tra via del Lavoro e l’isola spartitraffico posta tra la via Ciciriello e via Prov.le San Vito, per permettere di effettuare i lavori di scavo per la posa di cavi elettrici da parte di Montel Srl.

Nello specifico dalle ore 9.30 alle ore 18.30, dal 3 al 18 ottobre, il tratto interessato dai lavori sarà chiuso al traffico e disposta la seguente viabilità alternativa:

DIREZIONE CENTRO

– I veicoli in transito su via Ciciriello, giunti all’intersezione con la rotonda spartitraffico in direzione Centro, avranno l’obbligo di proseguire su via Prov.le San Vito in direzione Paradiso e di svolta a destra in direzione strada comunale Pittachi, ed il seguente itinerario alternativo per recarsi al centro cittadino: via Prov.le San Vito – strada comunale Pittachi – via del Lavoro.

– I veicoli in transito su via Egnazia, Prov.le San Vito e N. Brandi in direzione Centro, giunti all’intersezione con la strada comunale Pittachi, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima ed il seguente itinerario alternativo per recarsi al centro cittadino: via Prov.le per San Vito – strada comunale Pittachi – via del Lavoro;

DIREZIONE CASALE E PARADISO

– I veicoli in transito su via Prov.le San Vito provenienti dal centro cittadino in direzione Casale e Paradiso, giunti all’intersezione con via Del Lavoro avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di quest’ultima.