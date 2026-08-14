Viabilità in Via Provinciale per San Vito, replica dell’assessore Elmo.

In merito alle dichiarazioni diffuse sulla situazione di disagio e pericolo che si sta verificando lungo la Via Provinciale per San Vito, ritengo doveroso fare chiarezza e ricondurre la vicenda alle sue reali responsabilità.

Il problema evidenziato non è riconducibile all’inerzia del Comune di Brindisi, bensì ai lavori e agli interventi di competenza di Acquedotto Pugliese (AQP). Le transenne e le limitazioni alla circolazione sono infatti legate a un intervento sulla rete e, pertanto, è necessario individuare correttamente il soggetto responsabile della gestione dell’area di cantiere e del ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

È certamente comprensibile il disagio arrecato agli automobilisti, agli autisti dei mezzi pubblici e ai cittadini, così come è doveroso chiedere che la situazione venga risolta nel più breve tempo possibile. Tuttavia, trasformare un problema causato da un intervento di AQP in un’accusa generica nei confronti dell’Amministrazione Comunale significa fornire ai cittadini una ricostruzione non corretta dei fatti.

Il Comune, per quanto di propria competenza, deve certamente vigilare affinché le condizioni di sicurezza e di viabilità vengano garantite, ma la responsabilità dell’intervento e delle opere connesse non può essere attribuita automaticamente all’Amministrazione che comunque non è soggetto passivo ma attento controllore. Su nostro impulso, infatti, in data odierna l’AQP ha provveduto a verificare le possibili perdite di acqua nel sottosuolo. Si può dire con chiarezza, senza se e senza ma, che la condotta idrica è interessata da una più ampia problematica. La zona è già stata messa in sicurezza e subito dopo le festività ferragostane i lavori saranno ripresi e terminati.

Il problema va risolto, senza dubbio, e va risolto rapidamente. Ma proprio per rispetto dei cittadini e per correttezza istituzionale, le responsabilità devono essere chiaramente attribuite al soggetto che effettivamente le ha in carico.

AQP, quindi, sta intervenendo tempestivamente per eliminare ogni situazione di pericolo, ripristinare adeguatamente la sede stradale e garantire condizioni di transito sicure, evitando che disagi di questo tipo possano protrarsi ulteriormente.

Assessore Cosimo Elmo