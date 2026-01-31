Viabilità nei pressi dello stadio “Fanuzzi” e i cantieri di lavoro per le opere dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026

L’obbligo di contemperare le esigenze dei residenti nella zona dello stadio comunale “Franco Fanuzzi” al Quartiere Casale e quelle delle imprese, che stanno operando secondo il cronoprogramma teso a completare le opere in queste settimane ed vista dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, rende necessario, già da lunedì 2 febbraio 2026, il riposizionamento di attrezzature delle imprese lungo via Santa Maria del Casale, che costeggia le mura perimetrali dello Stadio e che potrebbe subire restringimenti della carreggiata.