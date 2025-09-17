Viaggiatori truffati? Stamattina saracinesca abbassata e carabinieri sul posto…

Così come anticipato da Brindisitime nei giorni scorsi, centinaia di persone che hanno prenotato le proprie vacanze presso l’agenzia JD Travel di via Osanna rischiano di perdere il denarto versato e, di conseguenza, di dover riporre nel cassetto il sogno di una vacanza all’estero.

Qualcuno nei giorni scorsi è stato più fortunato ed ha ricevuto dalla compagnia di crociere MSC i biglietti solo poche ore prima della partenza, mentre tanti altri sono rimasti a terra o non sono proprio partiti da Brindisi per recarsi a Civitavecchia (dove si sarebbero dovuti imbarcare).

Il titolare dell’agenzia ha pubblicato sulla sua pagina facebook una sorta di diffida a parlar male della sua agenzia ed ha negato che qualcuno possa aver subito una truffa. Anzi, ha detto che si trovava all’estero con un gruppo di turisti suoi clienti e che mercoledì mattina avrebbe riaperto l’agenzia per dare spiegazioni a tutti.

Sta di fatto che oggi – mercoledì – l’agenzia è rimasta chiusa, lui non risponde più al telefono ed ai messaggi whatsapp. In via Osanna erano in tanti ad attendere che l’agenzia aprisse ed alla fine qualcuno ha chiamato i carabinieri che ovviamente, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che invitare i presenti a presentare una regolare denuncia.

Ed è proprio su questo che sui social si sta scatenando un acceso dibattito che vede coinvolti anche tutti coloro che hanno prenotato vacanze per le prossime settimane ed i prossimi mesi e che hanno timore di essere incappati in una truffa.