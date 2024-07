Un altro importante passo in avanti è stato compiuto verso il cambio definitivo della denominazione dell’attuale via del Mare in viale Domenico Mennitti. A darne notizia è il consigliere comunale Roberto Quarta che in Consiglio Comunale è stato il promotore di questa iniziativa.

La Soprintendenza archeologica delle belle arti ha comunicato alla Prefettura ed al Comune di Brindisi il suo parere favorevole e quindi adesso non dovrebbero esserci ulteriori perdite di tempo.