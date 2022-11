Cittadini esasperati nel rione Sant’Elia a causa dei soliti problemi. In viale Leonardo da Vinci da ieri sera buio pesto per un guasto che nessuno si preoccupa di riparare. Un disagio di non poco conto visto che i pedoni rischiano di essere investiti. Tra l’altro, l’assenza di dossi di rallentamento spinge più qualche invosciente a procedere a velocità folli. E ovviamente di controlli da parte delle forze dell’ordine neanche a parlarne…