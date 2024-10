Viale Mennitti. Sporcizia e incuria

Tanta inciviltà dei brindisini, soprattutto giovani, l’on. Domenico Mennitti, sindaco per otto anni della nostra citta’, non la immaginava. A maggior ragione sulla via che da qualche mese porta il suo nome (ex via Del Mare). Bottiglie di plastica, resti di cibo, carte, cartacce e fazzolettini usa e getta. Ma non nei cestini ma nelle aiuole o sul marciapiede. Se a questo ci aggiungiamo, in alcuni casi, la non puntuale pulizia, la frittata è’ fatta. Non uno bello spettacolo. Decisamente. Tutt’altro.