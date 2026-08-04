Vicenda Aliotto – Confcommercio e Confesercenti – Il Consiglio Comunale decida subito e senza indugi per evitare il rischio di commissariamento

La mancata discussione dell’argomento “Aliotto” nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Brindisi genera non poche preoccupazioni tra chi, come le scriventi associazioni di commercianti, vuole sventare il rischio di nuovi insediamenti commerciali al posto di una struttura alberghiera nelle aree attigue al centro commerciale BrinPark.

Domani, mercoledì 5 agosto, l’argomento sarà affrontato in conferenza dei capigruppo ed è fondamentale che da parte di tutti ci sia la piena disponibilità a convocare in tempi brevissimi una seduta di Consiglio Comunale in cui rispedire al mittente la proposta formulata da Aliotto. Il tutto, anche sulla base delle volontà espresse da più parti tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Vale la pena precisare, in ogni caso, che Brindisi ha realmente bisogno di una nuova struttura alberghiera (attualmente sono solo 14, a fronte di 667 strutture ricettive censite, con ben 432 alloggi privati riconvertiti ad uso turistico e sottratti ad un utilizzo residenziale), anche allo scopo di rispondere ad una crescita turistica. La vicinanza dell’area individuata all’ospedale Perrino, poi, andrebbe a colmare anche una necessità in campo di servizi di accoglienza collegati alla sanità pubblica (con tariffe agevolate per i familiari dei degenti).

Il rischio da evitare, allo stato attuale, è quello che venga nominato un commissario ad acta per superare l’inerzia dell’Amministrazione Comunale nell’ottemperare a quanto stabilito dal Tar (che stabilisce solo la necessità che il Comune si esprima, a prescindere dal “come”).

Si chiarisca, pertanto, con un voto in Consiglio Comunale, che Brindisi vuole il rispetto degli impegni a suo tempo sottoscritti con apposita convenzione.

Confcommercio e Confesercenti, infatti, ritengono che questo possa essere solo il primo passo verso l’attuazione di politiche di sostegno e rilancio del commercio brindisino.

Confesercenti Brindisi – Confcommercio Brindisi