Vicenda anestesista – M5S: attenzione e chiarezza per i cittadini

Il caso dell’anestesista indagato per episodi di maltrattamento e uccisione di animali rappresenta un fatto che ha profondamente scosso la coscienza della nostra comunità.Nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza dell’indagato riteniamo che, in ogni caso, situazioni di tale gravità richiedano grande attenzione da parte delle istituzioni competenti,.Come Movimento 5 stelle di Brindisi abbiamo chiesto ed ottenuto l’istituzione della figura del GARANTE DEL BENESSERE ANIMALE che, ove istituita, avrebbe potuto seguire anche essa con la dovuta attenzione tale vicenda.Nel lamentare ancora una volta che a distanza di diversi mesi il Comune non abbia ancora dato seguito all’esecuzione dell’ordine del giorno di istituzione del detto Garante del benessere animale, approvato all’unanimità da tutti i consiglieri comunali, si auspica che anche ogni ufficio competente del Comune, oltre che della ASL, segua con la dovuta attenzione tale vicenda, nell’interesse dei cittadini ed a tutela del buon nome della comunità brindisina, che ha diritto a che vi sia un pieno accertamento della esistenza o meno di responsabilità riguardo ad accadimenti gravissimi che tanto hanno scosso la cittadinanza, con echi anche in campo nazionale.Rivolgiamo pertanto un invito ai vertici della ASL e del Comune di Brindisi a mantenere alta l’attenzione su questa vicenda e a garantire un costante aggiornamento e una piena informazione alla cittadinanza brindisina.

GRUPPO TERRITORIALE MOVIMENTO 5 STELLE BRINDISI