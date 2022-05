VICENDA ASSUNZIONI CLIENTELARI – OGGIANO (FDI): ROSSI PREDICA BENE MA RAZZOLA MALE…

Il Sindaco Rossi la smetta di fare inutile propaganda moralizzatrice e guardi prima dentro casa sua, perche lui è responsabile politicamente della gestione delle assunzioni che riguardano il Comune di Brindisi, che seppur attraverso bandi pubblici il più delle volte sono “sartoriali” come per esempio ciò che ruota intorno ai bandi dei progetti di Palazzo Guerrieri o post Palazzo Guerrieri ed altro ancora. Ci dica il sindaco, quali procedure sono state utilizzate per l’assunzione di personale della societa alla quale la sua amministrazione ha assegnato i locali presso Palazzo Guerrieri??? Ci dica il sindaco, come ha fatto a dare in fase di proroga (cosa assolutamente ileggittma) 600.000 euro in piu alla società che svolge il servizio di integrazione scolastica che ha portato la stessa ad assumere 48 unita in piu? Quali procedure sono state utilizzate dalla società in questione per l’assunzione di queste 48 nuove unita? Cosa hanno da dire i sindacati sempre al fianco della sua Amministrazione su questa come altre strane vicende? Per non parlare della stabilizzazione di personale assunto attraverso progetti PON che poi vengono miracolosamente stabilizzati attraverso una complice regia di alcune sigle sindacali molto vicine politicamente alla sinistra e molto presenti ad esempio nei servizi sociali. Perché nell’assegnazione degli appalti pubblici il sistema della proroga (da sempre avversato dallo stesso quando faceva l’opposizione) è diventato la regola e non più l’eccezione? Spieghi il Sindaco le finalità e l’utilità dei contributi a fondo perduto, nell’ambito del progetto Brindisi Smart Lab, ad iniziative di start up, molte delle quali già sul viale del tramonto, che nulla hanno prodotto in termini di ritorni di servizi e occupazione sul territorio? Potrei continuare all’infinito! Ultima cosa: la smetta con queste inutili affermazioni sensazionalistiche utili solo a gettare fumo negli occhi dei brindisini! Dovrebbe sapere che non può obbligare nessuno tanto meno la Brindisi Multiservizi a fare bandi pubblici per le assunzioni poiché la stessa essendo partecipata dal Comune al 100% è già nelle cose che deve obbligatoriamente procedere per le assunzioni a bandi pubblici, quindi il Sindaco non può obbligare qualcuno a fare ciò che già è obbligato a fare dalla legge!

Dott. Massimiliano Oggiano Capogruppo Fratelli d’Italia Vicepresidente del Consiglio Comunale